Juventus | il caso Vlahovic

Il caso Vlahovic alla Juventus rimane al centro dell’attenzione nel calciomercato invernale 2026. A metà gennaio, il silenzio intorno alle trattative e alle decisioni del club appare sempre più difficile da interpretare, alimentando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione evidenzia le incertezze e le strategie che caratterizzano il mercato in questa fase della stagione.

Juventus: il caso Dusan Vlahovic continua a tenere banco nel calciomercato invernale 2026, con un silenzio che, a 14 gennaio, appare sempre più incomprensibile. Il centravanti serbo, tornato in campo dopo l’infortunio muscolare (prima panchina contro la Cremonese, poi ingresso di 20 minuti), non ha ancora chiarito il suo futuro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il caso Vlahovic Leggi anche: Juventus, il caso: il contatto Pablo Mari – Vlahovic Leggi anche: Vlahovic Juventus, il matrimonio continua? Il suo costo a bilancio adesso può cambiare! Tutti i dettagli in caso del rinnovo dei bianconeri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sorpresa Vlahovic, vuole stupire prima dell'addio: la scelta di Spalletti che cambia il mercato Juve; Juventus, Vlahovic accelera il recupero: la scelta di Spalletti che cambia la strategia di Ottolini; Vlahovic vuole riprendersi la Juve: punta al rientro in campo per la sfida all'Inter; La Stampa - Juventus, non solo il Milan: anche l'Inter punta Vlahovic. Juventus il problema era Vlahovic: 28 punti in 11 partite, Spalletti ha trovato in David la chiave - I dati sembrano mostrare una verità incontrovertibile con 28 punti in 11 partite senza il serbo. calciomercato.it

Il silenzio incomprensibile attorno a Dusan Vlahovic della Juventus malgrado Inter e MIlan - Inter e Marotta vorrebbero Vlahovic a parametro zero, dopo le indiscrezioni sul Milan: la Juve tace, tentenna quando dovrebbe rinnovare il suo contratto per evitare la scadenza ... sport.virgilio.it

Marocchi sincero: "L'infortunio di Vlahovic è stata una fortuna per la Juventus" - Giancarlo Marocchi è uno dei volti più noti di Sky Sport e ha un passato importante nella Juventus. tuttomercatoweb.com

Un nuovo bomber, soldi e scambio Kean al posto di Vlahovic

In caso di stop di tre giornate il mister azzurro salterebbe la Juventus #Napoli facebook

C'è stato un sondaggio della #Juventus per Dominik #Livakovic. La priorità dell'estremo difensore è di trovare un club in cui giocare titolare (o giocarsi il posto). #Juve, nel caso in cui dovesse partire Mattia #Perin, cercherebbe un secondo portiere. x.com

