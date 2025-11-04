Vlahovic Juventus il matrimonio continua? Il suo costo a bilancio adesso può cambiare! Tutti i dettagli in caso del rinnovo dei bianconeri
Vlahovic Juventus, storia di un matrimonio che può continuare: tutti i numeri del nuovo accordo. I dettagli In estate la separazione sembrava scritta. Poi la scelta di restare, con l’idea di arrivare a scadenza nel 2026 e aprire un nuovo capitolo altrove. Oggi, però, lo scenario si è ribaltato: prende corpo l’ipotesi che Juventus e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Spalletti sul futuro di Vlahovic: "Sarebbe felicissimo di rimanere alla Juventus" Vai su Facebook
#Vlahovic: “Stasera la miglior partita stagionale della #Juventus. Ci sono stati tanti cambiamenti rispetto a Como: questo atteggiamento e mentalità dobbiamo averli ogni gara. Domenica non eravamo a livello della #Juve. Non basta dare il 100%. Con la #Lazi - X Vai su X
Brambilla-Juve Next Gen, il matrimonio continua: manca solo l’ufficialità - La stretta di mano è arrivata, ora manca solo l’ufficialità: Massimo Brambilla e la Juventus Next Gen continueranno insieme, ancora per un anno, ancora con l’obiettivo di far crescere i talenti ... Come scrive tuttosport.com