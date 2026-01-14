Juventus gli ostacoli sulla strada per il ritorno di Chiesa in bianconero

La trattativa per il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus è in corso, ma deve affrontare alcune sfide rilevanti. La situazione richiede attenzione e valutazioni approfondite da entrambe le parti. In questo contesto, analizzare gli ostacoli e le possibili soluzioni è fondamentale per comprendere gli sviluppi futuri della vicenda.

La trattativa per il ritorno di Federico Chiesa prosegue, ma ci sono comunque degli ostacoli importanti sulla trattativa. L'idea rimane la formula del prestito, il Liverpool però preferisce la formula del prestito con obbligo. La Juventus vorrebbe condizionare l'obbligo in base alle presenze del giocatore, così da avere garanzie sulla

Perché il ritorno di Chiesa alla Juventus è complicato - L'attaccante del Liverpool ha aperto al trasferimento a Torino, ma ci sono degli ostacoli da superare ... msn.com

Chiesa, la Juve si muove per il ritorno: la trattativa col Liverpool e l'idea di Spalletti su Federico - Formula, tempi e Nazionale: tutti i nodi della trattativa per l'esterno d'attacco. sport.virgilio.it

La Juventus sogna il ritorno di Federico Chiesa a Torino, tra mercato, Nazionale e due ostacoli chiave da superare. facebook

