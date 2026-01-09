Chiesa ha ‘perdonato’ la Juventus | tutti i motivi per cui Fede freme per il ritorno in bianconero

Federico Chiesa desidera tornare a vestire la maglia della Juventus, dopo il suo addio avvenuto circa un anno e mezzo fa. In questa fase, il giocatore e il club stanno valutando le condizioni per un possibile ritorno, considerando aspetti tecnici, fisici e contrattuali. Analizziamo i motivi che rendono questa eventualità una possibilità concreta e le motivazioni che spingono Fede a desiderare nuovamente la maglia bianconera.

dopo il brusco addio di un anno e mezzo fa. Per Federico Chiesa, il legame con la Juventus rappresenta ancora una ferita aperta, un capitolo interrotto bruscamente nell'estate del 2024. All'epoca, l'attaccante era convinto di poter essere un pilastro del nuovo ciclo, ma si vide mostrare la porta ancor prima di potersi mettere a disposizione di Thiago Motta. Oggi, però, lo scenario alla Continassa è radicalmente cambiato: i protagonisti che ne decretarono l'addio non ci sono più, sostituiti da figure che lo hanno sempre stimato, come Luciano Spalletti e Giorgio Chiellini.

Chiesa Juve, Spalletti entusiasta del suo ritorno ma ad una sola condizione: ecco di cosa si tratta - Chiesa Juve | L'indiscrezione lanciata da Tuttosport accende i sogni dei tifosi bianconeri: il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus non ... news-sports.it

Chiesa, parte la rivolta Liverpool: “Vai alla Juve e prenditi il Mondiale, Slot terribile” - La possibilità che Federico Chiesa lasci il Liverpool non ha lasciato indifferenti i tifosi Reds, anzi. msn.com

