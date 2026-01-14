iscrizioni a scuola il pio xii punta tutto su inglese e sport

Le scuole Pio XII di Sondrio si distinguono per l’attenzione rivolta allo sviluppo delle competenze linguistiche in inglese e alla promozione dell’attività sportiva. Da anni, questi settori sono al centro dell’offerta formativa, contribuendo a creare un ambiente stimolante e completo per gli studenti. Le iscrizioni sono aperte: un’opportunità per scegliere un percorso che valorizza le capacità accademiche e sportive.

L’inglese e le scienze da anni rappresentano il cavallo di battaglia delle scuole Pio XII di Sondrio. Da qualche mese, poi, si è aggiunto un altro fiore all’occhiello: il potenziamento sportivo, che da settembre affianca l’indirizzo tradizionale della secondaria di primo grado. Di tutto questo si parlerà domani a partire dalle 17 nella sede dell’istituto paritario di via Carducci. Porte aperte alla primaria e alle medie per scoprire l’offerta formativa a poche ore dall’apertura della piattaforma per le iscrizioni online. L’ open day sarà, così, "un’occasione preziosa per conoscere due realtà d’eccellenza sul territorio: la prima e unica scuola primaria bilingue in inglese della provincia di Sondrio e la media che, dallo scorso settembre, ha attivato un innovativo percorso sportivo", come spiegano dall’istituto diretto da Francesca Cannizzaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

