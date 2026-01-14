Iran Trump a sorpresa | Uccisioni si sono fermate verifichiamo

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che il governo ha il “controllo totale” della situazione nel paese, riferendosi alle proteste duramente represse nelle ultime settimane. Araghchi ha anche affermato che le uccisioni si sono fermate e che si sta procedendo con verifiche. La situazione in Iran rimane complessa, con tensioni ancora presenti nel contesto delle recenti manifestazioni.

Le autorità iraniane hanno il «controllo totale» della situazione. A sostenerlo è il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, in un’intervista a Fox News, dopo oltre due settimane di proteste duramente represse nel Paese. «Dopo tre giorni di operazioni terroristiche, ora c’è calma. Abbiamo il controllo totale», ha dichiarato Araghchi, secondo estratti dell’intervista registrata oggi. Parole che arrivano mentre cresce la tensione internazionale e appare sempre più imminente un’azione statunitense contro Teheran. Washington ha infatti disposto, «a titolo precauzionale», il ritiro parziale del personale dalla base americana in Qatar, seguita da Londra, e da altre installazioni strategiche in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, Trump a sorpresa: “Uccisioni si sono fermate, verifichiamo” Leggi anche: Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore”. Ma Trump a sorpresa: “Le uccisioni in Iran si sono fermate, verificheremo” Leggi anche: Trump: "Le uccisioni in Iran si sono fermate, nessun piano di esecuzioni" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Reuters: Probabile attacco USA imminente. Trump a sorpresa: “Uccisioni in Iran si sono fermate - Secondo il Washington Post Iran e Israele, tramite Mosca. si sono rassicurati a vicenda: nessun attacco preventivo; Iran, Trump ai manifestanti: L'aiuto è in arrivo. Migliaia i morti nelle proteste; Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime; Trump ci ripensa: in Iran le violenze stanno cessando, nessun attacco. Iran, Trump a sorpresa: “Uccisioni si sono fermate, verifichiamo” - A sostenerlo è il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, in un’intervista a Fox News, dopo ... thesocialpost.it

Trump: "Iran ha fermato uccisioni". Attacco a Teheran rimane opzione - Donald Trump riceve notizie dall'Iran e diffonde il segnale positivo, dopo giorni di durissima repressione de ... adnkronos.com

Trump: 'Le uccisioni in Iran si sono fermate'. L'ipotesi intervento Usa si allontana - "Siamo stati informati che le uccisioni in Iran si stanno fermando, si sono fermate, e non ci sono piani di esecuzioni". ansa.it

"Osserveremo la situazione e verificheremo": così Trump ha risposto ai reporter che gli chiedevano se intenda ancora lanciare un'azione militare Usa in Iran dopo essere stato informato che Teheran avrebbe fermato le uccisioni di manifestanti e le esecuzioni x.com

Mentre in Iran prosegue la durissima repressione delle proteste popolari scoppiate a fine dicembre – sarebbero già state uccise tra 3.000 e 12.000 persone – il presidente statunitense Donald Trump minaccia “azioni molto forti” contro il regime iraniano, invitan facebook

