Iran la ragazza della sigaretta a chi diffonde fake news | Siete attivisti per i diritti umani o anti-ebrei?

Una giovane iraniana, diventata nota per una foto in cui brucia l’immagine dell’Ayatollah Khamenei, è al centro di una campagna di disinformazione. Mentre alcuni diffondono fake news sulla sua identità e motivazioni, la ragazza si è schierata contro queste interpretazioni distorte, chiedendo se si tratti di attivismo per i diritti umani o di un atto anti-ebreo. È importante distinguere tra verità e manipolazioni in un contesto così delicato.

La ragazza iraniana diventata virale per la foto in cui accende una sigaretta bruciando l’immagine dell’Ayatollah Ali Khamenei è stata oggetto di una dura e costante campagna di disinformazione. Alcuni utenti hanno sostenuto, erroneamente, che la foto fosse del 2022, che fosse stata scattata in Iran e che la protagonista non fosse iraniana, ma una donna ebrea canadese. La ragazza non ha mai affermato di trovarsi in Iran al momento dello scatto, mentre tutte le false ricostruzioni sono state smentite da un nostro fact-check. Tuttavia, gli attacchi non si sono fermati e le accuse sulla sua presunta religione sono proseguite senza sosta. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Burioni ‘trasloca’ su Substack, Vaia: “Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news” Leggi anche: Presidente Commissione Diritti Umani celebra la Giornata internazionale dei diritti umani con la Pigotta dell’UNICEF La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Iran, la ragazza della sigaretta a chi diffonde fake news: «Siete attivisti per i diritti umani o anti-ebrei?» - L'attivista iraniana, arrestata due volte dal regime e oggi in esilio, risponde agli attacchi diffusi contro di lei L'articolo Iran, la ragazza della sigaretta a chi diffonde fake news: «Siete attivis ... msn.com

Le bufale sulla foto della ragazza con la sigaretta contro Khamenei - Una delle tantissime fake che stanno girando sull’Iran: Una ragazza si accende una sigaretta con una foto di Khamenei La foto è stata scattata nel 2022, in Canada, e ritrae una giovane femminista ... msn.com

La storia di Aida, in fuga dall'Iran a Verona per poter studiare. Costretta a trasferirsi nel capoluogo scaligero, la ragazza teme per i suoi cari, alla luce delle proteste nel Paese asiatico, e chiede una mobilitazione internazionale. x.com

La sanguinosa repressione delle proteste in Iran, centinaia di morti, migliaia di arresti. ”Aiutateci a riconquistare la liberta’”: l’appello di una ragazza fuggita dal suo Paese, da un anno studentessa-lavoratrice a Verona. E' impaurita, teme conseguenze per i suo facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.