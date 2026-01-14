Iran la ragazza della sigaretta a chi diffonde fake news | Siete attivisti per i diritti umani o anti-ebrei?

Da open.online 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane iraniana, diventata nota per una foto in cui brucia l’immagine dell’Ayatollah Khamenei, è al centro di una campagna di disinformazione. Mentre alcuni diffondono fake news sulla sua identità e motivazioni, la ragazza si è schierata contro queste interpretazioni distorte, chiedendo se si tratti di attivismo per i diritti umani o di un atto anti-ebreo. È importante distinguere tra verità e manipolazioni in un contesto così delicato.

La ragazza iraniana diventata virale per la foto in cui accende una sigaretta bruciando l’immagine dell’Ayatollah Ali Khamenei è stata oggetto di una dura e costante campagna di disinformazione. Alcuni utenti hanno sostenuto, erroneamente, che la foto fosse del 2022, che fosse stata scattata in Iran e che la protagonista non fosse iraniana, ma una donna ebrea canadese. La ragazza non ha mai affermato di trovarsi in Iran al momento dello scatto, mentre tutte le false ricostruzioni sono state smentite da un nostro fact-check. Tuttavia, gli attacchi non si sono fermati e le accuse sulla sua presunta religione sono proseguite senza sosta. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Burioni ‘trasloca’ su Substack, Vaia: “Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news”

Leggi anche: Presidente Commissione Diritti Umani celebra la Giornata internazionale dei diritti umani con la Pigotta dell’UNICEF

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

iran ragazza sigaretta diffondeIran, la ragazza della sigaretta a chi diffonde fake news: «Siete attivisti per i diritti umani o anti-ebrei?» - L'attivista iraniana, arrestata due volte dal regime e oggi in esilio, risponde agli attacchi diffusi contro di lei L'articolo Iran, la ragazza della sigaretta a chi diffonde fake news: «Siete attivis ... msn.com

iran ragazza sigaretta diffondeLe bufale sulla foto della ragazza con la sigaretta contro Khamenei - Una delle tantissime fake che stanno girando sull’Iran: Una ragazza si accende una sigaretta con una foto di Khamenei La foto è stata scattata nel 2022, in Canada, e ritrae una giovane femminista ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.