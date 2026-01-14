Iran a Teheran funerale di massa per i membri delle forze di sicurezza e i civili
A Teheran si sono svolti i funerali di numerosi membri delle forze di sicurezza e civili, con la partecipazione di decine di migliaia di persone. La cerimonia si è tenuta nelle vicinanze dell'Università di Teheran, testimoniando il cordoglio nazionale di fronte alle recenti perdite.
In Iran, decine di migliaia di persone in lutto hanno affollato le strade vicino all’Università di Teheran per i funerali di centinaia di membri delle forze di sicurezza e civili. Il corteo funebre è stato organizzato dal governo iraniano e trasmesso dalla televisione di Stato. Molti sventolavano bandiere iraniane e foto del leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei e dei loro parenti. Le bare a bordo di camion ricoperte da bandiere iraniane e rose rosse e bianche. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
