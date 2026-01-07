iran le forze di sicurezza si sono scontrate con i manifestanti al gran bazar di teheran

Le forze di sicurezza iraniane sono intervenute al Gran Bazar di Teheran, dove alcuni manifestanti avevano organizzato un sit-in. Durante l’episodio, sono stati usati gas lacrimogeni e sono stati allontanati i partecipanti. La situazione evidenzia le tensioni in corso nel paese e il tentativo delle autorità di mantenere l’ordine pubblico in un contesto di crescente mobilitazione sociale.

Le forze di sicurezza dell’ Iran si sono scontrate con i manifestanti che hanno organizzato un sit-in al Gran Bazar di Teheran, lanciando gas lacrimogeni ed espellendo i dimostranti. La violenza di martedì, in un luogo che ha un significato storico, essendo stato un centro importante durante la rivoluzione del 1979, arriva mentre i gruppi per i diritti umani accusano le autorità dell’Iran di reprimere i dissidenti. Secondo l’agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists (HRNA), almeno trentacinque persone sono state uccise negli scontri e nelle proteste, scatenate dalla crisi economica e dall’aumento dei prezzi, e più di milleduecento sono state arrestate dall’esercito del governo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Iran, le forze di sicurezza irrompono in un ospedale e sparano contro i manifestanti; Iran, forze di sicurezza si scontrano con i manifestanti: 36 morti; Iran, le forze di sicurezza fanno irruzione nell’ospedale di Ilam e sparano sugli attivisti che si erano rifugiati dentro; Iran, le forze di sicurezza sparano sulla folla che protesta in un ospedale a Ilam.

Iran, forze di sicurezza irrompono in ospedale a Ilam: panico e spari durante le proteste - Una vera e propria esecuzione, le forze di sicurezza in tenuta antisommossa entrano in un ospedale e cominciano a sparare all'impazzata. tg.la7.it