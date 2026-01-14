Infortunio in fabbrica molto grave un operaio investito da un muletto

Nella zona artigianale La Graziosa, tra San Cesario e Castelfranco, si è verificato un grave incidente sul lavoro. Un operaio è stato investito da un muletto, riportando ferite di notevole entità. L'intervento dei soccorsi è stato immediato, e le autorità stanno valutando le cause dell'incidente. La sicurezza sul lavoro rimane una priorità per prevenire simili episodi in futuro.

Grave infortunio sul lavoro questa mattina, nell'aera artigianale La graziosa tra San Cesario e Castelfranco. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 12 presso l'azienda Parmeggiani Pallets, specializzata appunto nella produzione di bancali in legno, che ha sede in via della meccanica.

