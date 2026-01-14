Inverno al caldo le migliori mete di mare da esplorare che non sono così lontane dall'italia

Scopri le destinazioni di mare più interessanti per l’inverno, facilmente raggiungibili dall’Italia. Dal Marocco alla Tunisia, passando per le Canarie, Madeira e Oman, queste mete offrono temperature miti e ambienti accoglienti per trascorrere la stagione fredda in relax. Una scelta ideale per chi desidera evitare il freddo senza allontanarsi troppo, esplorando luoghi affascinanti e facilmente raggiungibili.

Dal Marocco alla Tunisa, passando per Canarie, Madeira e Oman, ecco le migliori mete, tutte non così lontane dall'Italia, dove rifugiarsi d'inverno per stare al caldo.

