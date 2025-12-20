All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Mare in inverno? Si, ma dove? Se dovessimo immaginare dei luoghi dove la natura è la scenografia perfetta di una vacanza, Maldive, Belize, Madagascar, Seychelles, Mozambico, Zanzibar, Piccole Antille, Baja California, Cancun, Isole Vergini Britanniche, Belize, Costa Rica, Colombia, Saint Vincent e Grenadine e Turks And Caicos sarebbero sicuramente nella top ten. Abbiamo anche aggiunto Dubai e Bahrain, perché in fondo gli Emirati piacciono sempre e sono perfetti per chi non rinuncia a un po' di glamour e sfarzo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le mete giuste per godersi il mare in inverno

