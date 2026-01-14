Inter segnali di cambiamento | Acerbi de Vrij e Frattesi davanti a un bivio

L'Inter mostra segnali di cambiamento attraverso le scelte in campo e le rotazioni dei giocatori. Le minute, le decisioni tattiche e le gerarchie in evoluzione indicano un momento di riflessione e adattamento. Senza annunci ufficiali, queste indicazioni forniscono un quadro più chiaro delle strategie future, evidenziando un percorso di rinnovamento e consolidamento all’interno della rosa.

C’è un segnale che filtra sempre prima delle parole ufficiali. Arriva dai minuti, dalle scelte ripetute, dalle gerarchie che cambiano senza proclami. E in casa Inter quel segnale oggi è chiaro: gennaio può diventare un mese di separazioni importanti, anche dolorose, ma coerenti con una nuova fase del progetto. Non si parla di rivoluzioni improvvise, ma di crepe che si allargano. E tre nomi, più di altri, raccontano questa fase di transizione. Acerbi, un addio rimandato. Francesco Francesco Acerbi è stato per lungo tempo un pilastro emotivo prima ancora che tecnico. Uomo di fiducia di Simone Inzaghi, leader silenzioso, riferimento nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

