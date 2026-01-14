Inter segnali di cambiamento | Acerbi de Vrij e Frattesi davanti a un bivio

L'Inter mostra segnali di cambiamento attraverso le scelte in campo e le rotazioni dei giocatori. Le minute, le decisioni tattiche e le gerarchie in evoluzione indicano un momento di riflessione e adattamento. Senza annunci ufficiali, queste indicazioni forniscono un quadro più chiaro delle strategie future, evidenziando un percorso di rinnovamento e consolidamento all’interno della rosa.

