Inter Marotta rivela | Notizia importante su Dumfries spero che… Poi commenta così le parole di Conte!

Prima della partita contro il Lecce, Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni su Dumfries, evidenziando un aspetto importante riguardo al giocatore. Le parole del dirigente dell’Inter sono state pronunciate ai microfoni di Dazn, suscitando interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Di seguito, il commento di Marotta sulle recenti dichiarazioni di Conte e le implicazioni per il rendimento della squadra.

Inter, Marotta ha parlato così di Dumfries prima della partita contro il Lecce di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni Marotta, prima di Inter-Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Sul mercato: «Intanto la notizia del giorno è che Dumfries sta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Marotta rivela: «Notizia importante su Dumfries, spero che…». Poi commenta così le parole di Conte! Leggi anche: Allegri ribadisce: «L’obiettivo è entrare tra le prime quattro, sarebbe importante riportare il Milan in Champions». Poi parla così di Conte-Marotta! Leggi anche: Pistocchi commenta le frasi di Marotta: “Ma se l’Inter era così sicura di Chivu come mai ha…” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Moratti attacca Inzaghi! L'ex patron dell'Inter rivela cosa lo ha deluso: Cattiva imitazione di Mourinho; Calhanoglu rivela come ha imparato a calciare con precisione e poi ruba da 2 suoi compagni: Velocità e colpo di testa; Il mercato degli svincolati in Serie A; Calciomercato Inter LIVE | Di Marzio rivela una nuova pretendente per Frattesi I dettagli. Marotta dà la notizia del giorno prima di Inter-Lecce: i tifosi possono sorridere - Beppe Marotta dà una notizia straordinaria per i tifosi dell'Inter prima della gara contro il Lecce: l'annuncio ... spaziointer.it

Marotta freddo su Conte: "Non commento, ognuno è libero..." - Lecce: "La notizia del giorno è che Dumfries recupera velocemente, siamo ottimisti" ... corrieredellosport.it

Inter: incontro subito dopo il match, Marotta anticipa le big - L'Inter continua ad essere molto attiva sul calciomercato e potrebbe bussare presto ad un club di Serie A. calciomercatonews.com

Marotta esulta, Lautaro incita, Conte si tiene e poi esplode: l'Inter-Napoli che non avete visto facebook

Marotta Conte Le parole del presidente prima di #InterNapoli Inter-Napoli è ora LIVE su #DAZN: dopo il match segui il post partita con #Fuoriclasse, powered by Haier x.com

