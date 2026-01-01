Allegri, allenatore del Milan, ha sottolineato l’importanza di qualificarsi tra le prime quattro per tornare in Champions League. Nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari, ha anche commentato la situazione tra Conte e Marotta, evidenziando i temi di attualità che coinvolgono il club. Le sue parole riflettono l’obiettivo della squadra e gli aspetti strategici della stagione in corso.

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni. In conferenza stampa alla vigilia di Cagliari Milan, Massimiliano Allegri ha presentato così il match, lanciando anche la sfida per un posto in Champions League che riguarda anche la Juventus. IL BOLLETTINO – «Gabbia chiamiamolo recuperato, starà in panchina, Nkunku non è a disposizione per un fastidio alla caviglia, Leao si è ristabilito ma è un mese che non gioca, Pulisic oggi si è allenato con la squadra vediamo domani le condizioni. Pavlovic ha avuto un attacco febbrile vediamo come sta domani». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Allegri ribadisce: «L'obiettivo è entrare tra le prime quattro, sarebbe importante riportare il Milan in Champions». Poi parla così di Conte-Marotta!

