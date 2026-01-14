Alle 20:45 si disputerà a San Siro il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Inter e Lecce. La partita, trasmessa in diretta, vedrà l’ingresso di Pio Esposito, che ha aperto le marcature. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale su questa sfida, che rappresenta un importante appuntamento per entrambe le squadre nella stagione 2025/26.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Lecce, match del recupero della 16^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Lecce, sfida valevole per il recupero del 16° turno della Serie A 202526, che non venne giocato in concomitanza delle altre partite per via delle squadre impegnate nella Supercoppa Italiana a Riad. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 78?- Goooool dell’Inter! Pio Esposito si trova al posto giusto al momento giusto e ribadisce in rete una deviazione di Falcone! 1-0 e nerazzurri in vantaggio! 73?- Salva tutto Sommer! Siebert sfonda in avanti e va per un tiro nel cuore dell’area di rigore che Sommer devia con un grande riflesso! 70?- I giocatori nerazzurri richiedono a gran voce un fallo di mano dopo un calcio d’angolo, ma per l’arbitro non c’è nulla e lascia giocare 62?- Continua il forcing nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Lecce LIVE 1-0: Pio Esposito entra e sblocca il match!

