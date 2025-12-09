Inter Liverpool fascia destra rebus | Akanji influenzato Chivu valuta tre soluzioni
Inter News 24 Inter Liverpool, fascia destra sotto osservazione: Luis Henrique in pole, ma Carlos Augusto e Diouf restano alternative concrete. Alla vigilia della delicatissima sfida di Champions League contro il Liverpool, in programma questa sera a San Siro, Cristian Chivu deve sciogliere soprattutto un grande dubbio di formazione che riguarda la fascia destra. L’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Manuel Akanji, fermato nelle ultime ore da un attacco influenzale che ne rende incerta la presenza dal primo minuto. CONDIZIONI AKANJI – Il difensore svizzero, pilastro del reparto arretrato nerazzurro, è stato monitorato fino all’ultimo dallo staff medico. 🔗 Leggi su Internews24.com
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Mentre il Liverpool è a Milano per la partita contro l’Inter, Momo Salah si allena da solo in palestra nel centro sportivo dei Reds. Una situazione difficilmente pronosticabile ad inizio stagione. - facebook.com Vai su Facebook
#Inter- #Liverpool, le probabili formazioni della sfida di Champions League Vai su X
Inter, Chivu ha deciso chi gioca a destra: col Liverpool ci sarà lui dal 1’ - Tutto pronto per la sfida tra Inter e Liverpool, Cristian Chivu pronto a scioglieregli ultimi dubbi: attenzione al titolare sulla destra ... Secondo spaziointer.it
