Inter Lecce 1-0 Pio Esposito entra e porta i nerazzurri in vantaggio | ribolle San Siro al gol dell’attaccante

In una partita emozionante, l’Inter ha conquistato la vittoria contro il Lecce grazie a un gol di Pio Esposito, entrato dalla panchina. L’attaccante ha segnato con un’azione rapida e precisa, portando i nerazzurri in vantaggio. La partita si è svolta a San Siro, dove i tifosi hanno visto un risultato importante per la squadra di casa.

Inter News 24 Inter Lecce 1-0, Pio Esposito entra dalla panchina e porta avanti i suoi con un gol da rapace d'area. Il match sembrava stregato ma alla fine ci è voluto Pio Esposito per aprire le marcature. L'attaccante nerazzurro entra dalla panchina dopo un primo tempo a basso ritmo e infiamma San Siro con una rete che sa di liberazione. Inter Lecce 1-0, la sblocca proprio Pio Esposito. L'Inter, difatti, aveva creato diverse occasioni ma serviva l'istinto di un rapace d'area per sbloccare la sfida. Pio Esposito approfitta di una deviazione di Falcone su un tiro di Lautaro Martinez e ribadisce in rete il pallone.

LIVE Inter-Lecce 0-0 Serie A 2025/2026: Lecce non si fa intimorire - Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

LIVE, Inter-Lecce 0-0: i salentini spaventano il Meazza, rigore revocato a Bonny - Recupero della 16a giornata di campionato rimandata per gli impegni dei nerazzurri in Supercoppa Italiana a Riyad ... msn.com

#SerieA - Goal Alert: Inter Milan *1-0 Lecce *(Esposito 78‘) #SSFootball x.com

Serie A, Inter-Lecce 0-0 dopo 45': i nerazzurri provano la fuga. Napoli-Parma 0-0: azzurri fermati in casa raggiungono il Milan a quota 40 Recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainew facebook

