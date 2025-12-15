Alfabetizzazione mediatica | Bruxelles stanzia 200mila euro

Bruxelles investe 200mila euro nell'alfabetizzazione mediatica, con l'obiettivo di responsabilizzare i cittadini e rafforzare le democrazie. La Commissione europea ha lanciato il suo primo invito a presentare proposte, puntando su iniziative di costruzione di comunità, in linea con le strategie delineate nello Scudo europeo per la democrazia recentemente adottato.

La Commissione europea ha pubblicato il suo primo invito a presentare proposte volte a responsabilizzare i cittadini e promuovere democrazie forti e resilienti attraverso diversi progetti di costruzione di comunità, come annunciato nel Scudo europeo per la democrazia recentemente adottato. Sarà concesso un finanziamento di 200mila euro a quattro progetti di alfabetizzazione mediatica che mirano a rafforzare i legami locali nelle zone rurali e nelle città di Bulgaria, Romania, Grecia e Cipro. I progetti selezionati – spiega la Commissione in una nota – riuniranno diverse fasce d’età per esplorare come navigare nello spazio informativo e promuovere il dialogo. Ildenaro.it

CREA - Bando Alfabetizzazione mediatica - All’interno dell’obiettivo specifico di promuovere la cooperazione politica e le azioni innovative a sostegno di tutti i settori del Programma, nonché di promuovere un ambiente mediatico diversificato ... ansa.it

Un incontro di tre giorni organizzato dalla Federazione delle Conferenze Episcopali asiatiche si concentra sulle sfide poste dall'#IA e sulla necessità di dare priorità all'istruzione e all'alfabetizzazione mediatica come garanzie della libertà umana. Paolo Ruffini, - facebook.com facebook