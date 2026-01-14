Ingerisce sostanze tossiche e muore | dramma a Battipaglia

A Battipaglia si è verificata una tragedia che ha coinvolto un anziano del luogo, deceduto in ospedale dopo aver ingerito sostanze tossiche, tra cui acido. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulle cause che hanno portato a questa drammatica situazione. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze e prevenire eventuali analoghi incidenti in futuro.

Tragedia a Battipaglia: un anziano del posto, purtroppo, è spirato in ospedale dopo aver ingerito dell'acido. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito presso il nosocomio, ma non è stato possibile salvargli la vita. Indagano, intanto, le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta.

