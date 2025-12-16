Scarico abusivo di sostanze tossiche | sequestrata una nota azienda
Questa mattina i carabinieri, nel contesto della nota indagine denominata "RINASCITA SARNO", hanno proceduto al sequestro di una nota società di Striano, operante nel settore della progettazione, produzione e vendita di sistemi frenanti, striscianti per pantografi e altre componentistiche per. Napolitoday.it
I Carabinieri Tutela Ambientale di Napoli arrestano 2 persone gravemente indiziate di inquinamento
Nas: scoperto a Torino un laboratorio di farmaci tossici - Denunciate 2 persone per esercizio abusivo della professione medica e vendita sul territorio nazionale di una sostanza tossica, spacciata come medicinale. quotidianosanita.it
Li abbiamo quasi sempre tra le mani, è allarme: contengono sostanze tossiche - Sarà meglio controllare la provenienza di questi prodotti: al loro interno sono state trovate tracce di sostanze tossiche per la salute. diregiovani.it
Schiuma bianca nel fiume, scoperto scarico abusivo di un caseificio https://ebx.sh/Cuc02y - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.