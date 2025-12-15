Incidente a Rimini auto contro scooter | muore una ragazza di 18 anni ferita l’amica Stavano andando a scuola

Un tragico incidente si è verificato a Rimini, coinvolgendo un'auto e uno scooter. Una ragazza di 18 anni ha perso la vita, mentre un'amica è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto questa mattina mentre le due ragazze si recavano a scuola, lasciando la comunità sotto shock.

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Rimini, auto contro scooter: muore una ragazza di 18 anni, ferita l’amica. Stavano andando a scuola Rimini, 15 dicembre 2025 - L'asfalto delle strade riminesi si è macchiato di sangue all'alba di oggi. Alle 7.45 circa quando sulla Marecchiese, all'altezza di Sant'Ermete si sono scontrati una Dacia Sandero, condotta da una donna di 79 anni, e uno scooter Honda Sh con a bordo due ragazzine neo maggiorenni, che stavano andando a scuola. Un impatto avvenuto mentre entrambi i veicoli stavano viaggiando in direzione Rimini, anche se la dinamica è tuttora al vaglio degli investigatori intervenuti. Secondo i primissimi riscontri, l'auto forse avrebbe compiuto una svolta a sinistra in una traversa quando, in quel momento, lo scooter si apprestava a compiere un sorpasso. Ilrestodelcarlino.it incidente mortale a Miramare di Rimini: auto contro palo, perde la vita un 38enne Incidente a Rimini, auto contro scooter: muore una ragazza di 18 anni, gravissima l’amica - 45 circa quando sulla Marecchiese, all'altezza di Sant'Ermete si sono scontrati una Dacia ... ilrestodelcarlino.it

Rimini, tragico incidente mortale: una ragazza di 18 anni perde la vita in sella allo scooter a Sant'Ermete

