Incidente alla cascata delle Marmore ferito un ultraottantenne
Un incidente stradale si è verificato sulla Statale 209 davanti all'area commerciale della cascata delle Marmore, coinvolgendo un uomo di oltre ottant'anni. L'episodio si è verificato il 14 gennaio 2026 a Terni, causando lievi ferite al conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.
Terni, 14 gennaio 2026 – Un ultraottantenne è rimasto ferito in un incidente stradale sulla Statale 209 davanti all’area commerciale cascata delle Marmore. Il conducente è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco con l'ausilio di attrezzature di pronto soccorso sanitario ( tavola spinale) in loro dotazione. Sul posto, anche la polizia locale e l'ambulanza. . 🔗 Leggi su Lanazione.it
