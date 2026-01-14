Incidente alla cascata delle Marmore ferito un ultraottantenne

Un incidente stradale si è verificato sulla Statale 209 davanti all'area commerciale della cascata delle Marmore, coinvolgendo un uomo di oltre ottant'anni. L'episodio si è verificato il 14 gennaio 2026 a Terni, causando lievi ferite al conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

