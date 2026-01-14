Incidente alla cascata delle Marmore ferito un ultraottantenne

Da lanazione.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato sulla Statale 209 davanti all'area commerciale della cascata delle Marmore, coinvolgendo un uomo di oltre ottant'anni. L'episodio si è verificato il 14 gennaio 2026 a Terni, causando lievi ferite al conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

Terni, 14 gennaio 2026 – Un ultraottantenne è rimasto ferito in un incidente stradale sulla Statale 209 davanti all’area commerciale cascata delle Marmore. Il conducente è stato  estratto dal veicolo dai vigili del fuoco con l'ausilio di attrezzature di pronto soccorso sanitario ( tavola spinale) in loro dotazione. Sul posto, anche la polizia locale e l'ambulanza. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

incidente alla cascata delle marmore ferito un ultraottantenne

© Lanazione.it - Incidente alla cascata delle Marmore, ferito un ultraottantenne

Leggi anche: Terni, eventi a tema per Halloween alla Cascata delle Marmore e a Carsulae

Leggi anche: “Water Way alla cascata delle Marmore, basta rinvii: si riprenda subito un progetto strategico ignorato per anni”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.