Travolta in bici al ritorno dalla spesa grave una donna

Ravenna, 24 ottobre 2025 - Una donna è stata investita questa mattina in viale Saragat, a Ravenna. L'incidente è avvenuto verso le 10. Dai primi rilievi della polizia locale, intervenuta sul posto, pare che la donna, al rientro dalla spesa, stesse attraversando le strisce pedonali con la sua bicicletta. L'impatto è stato molto violento e per le gravità delle condizioni della donna, una 67enne, è stato reso necessario il trasporto in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena da parte dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolta in bici al ritorno dalla spesa, grave una donna

