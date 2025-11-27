Da domani, venerdì 28 novembre alle 12, e fino al 30 gennaio 2026 sarà possibile per i cittadini residenti nel Comune di Pisa presentare domanda per l’assegnazione dei contributi economici Bonus Tari Famiglie e Bonus Tari Giovani a parziale ristoro delle spese derivanti dalla Tari 2025 relativa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Sociale: via alle domande per il Bonus Tari famiglie e il Bonus Tari giovani