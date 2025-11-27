Sociale | via alle domande per il Bonus Tari famiglie e il Bonus Tari giovani
Da domani, venerdì 28 novembre alle 12, e fino al 30 gennaio 2026 sarà possibile per i cittadini residenti nel Comune di Pisa presentare domanda per l’assegnazione dei contributi economici Bonus Tari Famiglie e Bonus Tari Giovani a parziale ristoro delle spese derivanti dalla Tari 2025 relativa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
AVVISO PUBBLICO – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS) – FONDI PAL 2017 È possibile presentare le domande per accedere al servizio di Pronto Intervento Sociale presso uno dei Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario n. 3 - facebook.com Vai su Facebook
Bonus nuovi nati da 1.200 euro: via alle domande. Chi può richiederlo - Aperte le domande per accedere al contributo conciliativo previsto per, questi sono i requisiti, le madri naturali, affidatarie e adottive, con Isee non super ... Segnala umbria24.it
Bonus sociale rifiuti 2026, il nuovo aiuto che alleggerirà la TARI: come ottenerlo - Un sostegno automatico per le famiglie con ISEE basso: cosa cambierà dal prossimo anno e come ottenere l'agevolazione. Da donnaglamour.it
Pioggia di Bonus a dicembre: ecco quali saranno pagati - Con l’avvicinarsi di dicembre, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) si prepara a erogare numerosi bonus e aiuti economici destinati alle fam ... ilfattovesuviano.it scrive