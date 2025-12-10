Atreju lode alla cultura nazionalpopolare e critica al politicamente corretto | la lezione di Venier Greggio Liorni e Conti

All'apertura di Atreju, Mara Venier, Carlo Conti, Marco Liorni ed Ezio Greggio hanno discusso di cultura televisiva nazionalpopolare e della critica al politicamente corretto, evidenziando il ruolo della televisione nella società italiana. L'evento ha rappresentato un'occasione per riflettere sull'importanza della cultura popolare e sui cambiamenti nel panorama mediatico.

Cultura televisiva nazionalpopolare e critica del politicamente corretto. Questi i temi affrontati da Mara Venier, Carlo Conti, Marco Liorni sul palco della festa di Atreju a Roma, conEzio Greggio in collegamento da Milano, nel panel intitolato “La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia”. Gli storici conduttori di Rai e Mediaset hanno parlato dei vecchi tempi, quelli in cui, in televisione, al cinema e nelle canzoni, si poteva dire e fare tutto mentre ora, per dirla con il direttore artistico di Sanremo, “manca la leggerezza, ci prendiamo troppo sul serio, non si può scherzare su nulla”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Atreju, lode alla cultura nazionalpopolare e critica al politicamente corretto: la lezione di Venier, Greggio, Liorni e Conti

