Il Collegio 9 boom di visualizzazioni su RaiPlay

Grande successo su RaiPlay per ‘Il Collegio 9’, la prima delle nove edizioni digital first, che si piazza al primo posto nella classifica complessiva di RaiPlay. Il docu-reality, diventato un vero e proprio cult generazionale, dalla pubblicazione dei Provini, dal 2 ottobre a domenica 26 ottobre, ha registrato complessivamente oltre 6.200.000 visualizzazioni, di cui 5.200.000 solo per la nona edizione. Dal 30 ottobre in esclusiva su RaiPlay i prossimi quattro episodi. Le porte del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso si sono aperte per i nuovi allievi in aula per superare l’esame di terza media. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Collegio 9, boom di visualizzazioni su RaiPlay

Altre letture consigliate

Il Collegio 9, boom di visualizzazioni su RaiPlay - Grande successo su RaiPlay per 'Il Collegio 9', la prima delle nove edizioni digital first, che si piazza al primo posto nella classifica complessiva di ... Scrive lapresse.it

Il Collegio 9 conquista RaiPlay: oltre 6,2 milioni di visualizzazioni online - Dal 30 ottobre disponibili in esclusiva sulla piattaforma Rai i prossimi quattro episodi del docu- Come scrive it.blastingnews.com

Il Collegio 9: dove vederlo, quando comincia e chi sono gli studenti - La nona edizione del reality, in onda dal 23 ottobre su RaiPlay e poi su Rai Due, catapulterà gli studenti nei mitici anni ’90. Come scrive ilmattino.it