Diario costante dei giorni alla Passerini Landi la presentazione del libro di Luca Isidori

Ilpiacenza.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 ottobre, alle ore 17, il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi ospiterà un nuovo appuntamento con la rassegna "Piacenza che scrive": Luca Isidori presenterà il suo libro "Diario costante dei giorni" in dialogo con Mauro Beltrami e con un intermezzo musicale a cura di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

