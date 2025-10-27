Diario costante dei giorni alla Passerini Landi la presentazione del libro di Luca Isidori
Mercoledì 29 ottobre, alle ore 17, il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi ospiterà un nuovo appuntamento con la rassegna "Piacenza che scrive": Luca Isidori presenterà il suo libro "Diario costante dei giorni" in dialogo con Mauro Beltrami e con un intermezzo musicale a cura di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
