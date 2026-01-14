Il Seminario Mauri torna a Venezia per discutere il futuro delle librerie
Dal 27 al 30 gennaio 2026, Venezia sarà nuovamente sede della quarantatreesima edizione del Seminario Mauri, promosso dalla Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. L’evento riunisce professionisti del settore e approfondisce le sfide e le prospettive future delle librerie, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento su temi rilevanti per il mondo del libro e della cultura.
Dal 27 al 30 gennaio 2026 Venezia ospiterà la quarantatreesima edizione del Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. La sede è quella storica della Fondazione Giorgio Cini, sull’isola di San Giorgio Maggiore. L’appuntamento, avviato nel 1983, si conferma uno dei principali momenti di formazione e confronto riguardante il mondo delle librerie, con quattro giornate di lavoro dedicate alla gestione economica, all’evoluzione dell’offerta, al rapporto con il pubblico e agli scenari del mercato editoriale. Il Seminario è organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri insieme al contributo di Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane e con la collaborazione dell’Associazione Italiana Editori, dell’Associazione Librai Italiani e del Centro per il Libro e la Lettura. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
