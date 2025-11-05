ia museimpresa organizza con barilla il seminario residenziale sul futuro del patrimonio industriale

Parma, 5 nov. (AdnkronosLabitalia) - L'Artificial intelligence (Ai) entra nel mondo della cultura d'impresa non come semplice tecnologia, ma come strumento capace di scrivere un miglior racconto della memoria industriale italiana. Un laboratorio creativo dove il sapere produttivo si intreccia con l'identità dei territori, le storie delle comunità e il patrimonio del 'saper fare' che hanno reso l'Italia terra di eccellenze. Nel cuore di Parma, città simbolo di tradizione e innovazione, si svolge il seminario residenziale di Museimpresa, organizzato in collaborazione con Barilla: un momento di riflessione e confronto che riunisce oltre 150 musei e archivi d'impresa da tutta Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

