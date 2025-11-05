Ia Museimpresa organizza con Barilla il seminario residenziale sul futuro del patrimonio industriale
Parma, 5 nov. (AdnkronosLabitalia) - L'Artificial intelligence (Ai) entra nel mondo della cultura d'impresa non come semplice tecnologia, ma come strumento capace di scrivere un miglior racconto della memoria industriale italiana. Un laboratorio creativo dove il sapere produttivo si intreccia con l'identità dei territori, le storie delle comunità e il patrimonio del 'saper fare' che hanno reso l'Italia terra di eccellenze. Nel cuore di Parma, città simbolo di tradizione e innovazione, si svolge il seminario residenziale di Museimpresa, organizzato in collaborazione con Barilla: un momento di riflessione e confronto che riunisce oltre 150 musei e archivi d'impresa da tutta Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
? BRAIN ATTACK - Episodio #05! Per il quinto episodio di Brain Attack abbiamo incontrato Valentina Aprea e Sean Ashmore, promotori e organizzatori della manifestazione Orienta Talenti che si svolgerà in MIND il 6 e 7 novembre 2025. Vai su YouTu - facebook.com Vai su Facebook
Ia, Museimpresa organizza con Barilla il seminario residenziale sul futuro del patrimonio industriale - Un laboratorio creativo dove il sapere produttivo si intreccia con l’identità dei territori, le storie delle comunità e il patrimonio del 'saper fare' che hanno reso l’Italia terra di eccellenze ... Scrive adnkronos.com
Mina e Barilla, in mostra 60 anni di 'Pasta Diva' - Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma) dedica una sezione speciale della mostra 'Moda e pubblicità in Italia ... Segnala ansa.it