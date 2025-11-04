Yamaha R7 2026 | il ritorno della media cattiva ma educata

La Yamaha R7 cambia volto e cervello: arriva l’Imu a 6 assi, debutta il ride-by-wire con controlli evoluti e cresce l’anima sportiva, dentro e fuori. Si guida meglio, va più forte, perdona di più e, pure, ti veste come un pilota. Ecco la nuova Supersport media "per tutti ma non per finta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yamaha R7 2026: il ritorno della media cattiva ma educata

