Il retroscena gossip su Andrea Iannone e Rocio Morales | Si sono conosciuti a Madrid a Capodanno in un locale feeling immediato

Recenti indiscrezioni svelano un incontro tra Andrea Iannone e Rocio Morales durante Capodanno a Madrid, dove avrebbe avuto luogo un feeling immediato. La coppia, ora al centro dell’attenzione, avrebbe trascorso insieme un weekend romantico all’Albereta Relais & Châteaux in Franciacorta. Queste notizie alimentano l’interesse dei media, alimentando speculazioni sulla natura del loro rapporto.

Andrea Iannone e Rocio Morales sono la nuova coppia del gossip. Da giorni non si parla d’altro che del weekend romantico che l’attrice spagnola e il pilota di motociclismo hanno trascorso insieme, da soli, all’Albereta Relais & Châteaux in Franciacorta. Le foto della “fuga romantica” della coppia sono state pubblicate in esclusiva dalla rivista Chi, che ha sorpreso Rocio e Andrea più complici che mai a Erbusco, in provincia di Brescia, luogo dove lo sportivo è stato visto più volte negli ultimi anni con le sue fidanzate L’ incontro, che precede il romantico weekend in Franciacorta, sarebbe avvenuto durante le festività natalizie in Spagna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il retroscena gossip su Andrea Iannone e Rocio Morales: “Si sono conosciuti a Madrid a Capodanno in un locale, feeling immediato” Leggi anche: Iannone Andrea e Rocío Muñoz Morales sorprendono il gossip Leggi anche: Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales paparazzati insieme: esplode il gossip Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme: esplode il gossip. Cosa ha fatto Elodie; ?? Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme: che fa Elodie?; L'ex compagna di Raul Bova in Franciacorta con Iannone (l'ex di Elodie)? Esplode il gossip; La Pennicanza, Fiorello difende Corona e svela un retroscena (clamoroso) su Carlo Conti: “Lo sanno tutti…”. Iannone e Rocio, retroscena “clamoroso”: l’incontro in disco - Andrea Iannone e Rocìo Muñoz Morales sarebbero insieme da tempo: spunta il retroscena sull’incontro in discoteca. blogtivvu.com

