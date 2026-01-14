Il paradosso Ue | promuove campagne contro l' islamofobia ma tace sui cristiani uccisi

L'Unione europea promuove campagne contro l'islamofobia, ma spesso tace sulle persecuzioni e gli omicidi di cristiani nel mondo. Questa discrepanza solleva interrogativi sulla coerenza delle politiche di tutela religiosa e sulla percezione delle radici cristiane dell'Europa. Un'analisi che evidenzia come il rispetto per le diverse fedi debba essere accompagnato da un impegno equilibrato e trasparente, anche nelle questioni più delicate legate alle libertà religiose.

L' Europa ha un problema serio con le proprie radici. La tradizione cristiana e cattolica non viene tutelata o difesa ma, soprattutto, non si difendono i cristiani nel mondo, sempre più vittime di reati religiosi perpetrati da esponenti islamici, religione che al contrario l'Unione europea tende a tutelare. Questa deriva identitaria si manifesta in un paradosso politico sempre più evidente: mentre Bruxelles si impegna in una narrazione iper garantista nei confronti delle comunità islamiche, istruendo gli europei contro l'islamofobia, le radici cristiane vengono spesso percepite come un fardello di cui liberarsi in nome di un multiculturalismo neutro e sterile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il paradosso Ue: promuove campagne contro l'islamofobia ma tace sui cristiani uccisi Leggi anche: Trump lancia attacco contro l'Isis in Nigeria. "Terroristi feccia, uccisi cristiani innocenti" Leggi anche: Pugno duro di FdI sui cori per il Duce ma al Pd (che tace sui pro Hamas) non basta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il paradosso Ue: promuove campagne contro l'islamofobia ma tace sui cristiani uccisi - Un cristiano su sette è perseguitato, ma l'Unione Europea preferisce investire in battaglie ideologiche ignorando la strage silenziosa che colpisce milioni di fedeli ... ilgiornale.it

Il paradosso delle fragole britanniche: la soluzione arriva dall' #ingegneria! Il Regno Unito importa più fragole di quante ne produca con un impatto ambientale assai preoccupante. A far fronte al problema è la #DysonFarming che, dal 2012, promuove un sist x.com

SAN PONZIANO E IL PARADOSSO CHE CI MANCA: MORIRE PER VINCERE Nella solennità di San Ponziano, patrono di Spoleto, il Vescovo ha pronunciato un’omelia che merita di essere riletta con attenzione. Non solo come atto liturgico, ma come parola c facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.