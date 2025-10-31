Ha applicato il pugno duro Fratelli d'Italia dopo il caso dei cori per il Duce a Parma, commissariando la sede dove alcuni attivisti dell'organizzazione giovanile del partito hanno dato vita a manifestazioni nostalgiche. Tutto ripreso e finito in un video che ha scatenato l'opposizione (in silenzio tombale quando nelle piazze della sinistra si inneggia a Hamas, tanto per dire). Secondo una prima ricostruzione l'episodio sarebbe datato 28 ottobre - anniversario della marcia su Roma - e il luogo Borgo del Parmigianino, in centro. Si sentono gli attivisti cantare la canzone: "Me ne frego" e cori per il Duce. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pugno duro di FdI sui cori per il Duce ma al Pd (che tace sui pro Hamas) non basta