Pugno duro di FdI sui cori per il Duce ma al Pd che tace sui pro Hamas non basta
Ha applicato il pugno duro Fratelli d'Italia dopo il caso dei cori per il Duce a Parma, commissariando la sede dove alcuni attivisti dell'organizzazione giovanile del partito hanno dato vita a manifestazioni nostalgiche. Tutto ripreso e finito in un video che ha scatenato l'opposizione (in silenzio tombale quando nelle piazze della sinistra si inneggia a Hamas, tanto per dire). Secondo una prima ricostruzione l'episodio sarebbe datato 28 ottobre - anniversario della marcia su Roma - e il luogo Borgo del Parmigianino, in centro. Si sentono gli attivisti cantare la canzone: "Me ne frego" e cori per il Duce. 🔗 Leggi su Iltempo.it
