Il museo fantasma di Udine | oltre un milione di reperti e 25 anni di attesa senza una data di riapertura
Un museo chiuso da 25 anni, oltre un milione e mezzo di reperti invisibili al pubblico e un cantiere che continua a dilatarsi nel tempo. È questo lo scenario che fa da sfondo alla visita di ieri del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, al Museo di Storia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Il museo “fantasma” di Udine: oltre un milione di reperti e 25 anni di attesa senza una data di riapertura - Un patrimonio da oltre 1,5 milioni di reperti, una sede promessa da più di 25 anni e un museo ancora chiuso al pubblico dal 1999. udinetoday.it
