Il ministro Piantedosi si complimenta con i due poliziotti che hanno salvato l' anziana svenuta per il monossido di carbonio
Il ministro Piantedosi ha espresso apprezzamento per l’intervento dei poliziotti Jonathan e Paolo a Pescara, che hanno salvato un’anziana signora svenuta a causa del monossido di carbonio. Gli agenti sono intervenuti prontamente, riuscendo a garantire la sicurezza e la vita della donna, che da ore non rispondeva al telefono. Questo episodio evidenzia l’importanza del pronto intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.
«Un provvidenziale intervento degli agenti della polizia di Stato Jonathan e Paolo a Pescara ha permesso di salvare la vita a un’anziana signora che da ore non rispondeva al telefono. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato del fumo provenire dall’interno dell’appartamento e, intuendo una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
