Crema anziana si sente sola e chiama il 112 | arrivano due poliziotti e fanno colazione con lei

Crema (Cremona), 26 novembre 2025 – Si sente sola, sconfortata, così decide di chiamare la polizia che manda a casa sua una volante con due agenti che fanno colazione con lei. Tra le numerose chiamate che la sala operativa del Commissariato ha ricevuto al Numero Unico di Emergenza 112 NUE negli ultimi giorni, anche quella di un’anziana signora, profondamente provata da vicissitudini personali e sola. Si sente sola l’ultimo dell’anno e chiama la polizia: due agenti fanno visita alla signora Ileana Compresa la particolare fragilità emotiva della signora, gli agenti hanno dapprima fornito un immediato supporto telefonico e, contestualmente, hanno inviato a casa sua un equipaggio del Commissariato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

