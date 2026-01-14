Il ministero sull' autostrada A24 | Al lavoro per rendere sicura autostrada strategica per Lazio e Abruzzo

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha convocato una riunione il 14 gennaio per aggiornare lo stato dei lavori sull’autostrada A24. L’obiettivo è migliorare la sicurezza di questa importante arteria, strategica per le regioni Lazio e Abruzzo. L’incontro ha analizzato le attività in corso e i prossimi interventi necessari per garantire un servizio più sicuro e affidabile.

Si è tenuta nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, nel ministero delle Infrastrutture e Trasporti, una riunione sullo stato di avanzamento dei lavori dell’A24. Al tavolo, oltre al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, hanno partecipato i due commissari dell’autostrada. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

