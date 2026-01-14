Il jazz delle origini arriva in Carnia con l' energia dei Dixieland Stumblers Trio
Il jazz delle origini torna in Carnia con il concerto dei Dixieland Stumblers Trio. Domenica 18 gennaio alle ore 18 presso l’Auditorium comunale di Pieria, frazione di Prato Carnico, si esibiranno questi musicisti esperti, offrendo un’interpretazione autentica delle melodie classiche del jazz. Un’occasione per ascoltare live un genere musicale che ha segnato le origini della musica moderna, in un contesto semplice e rispettoso delle tradizioni.
Un tuffo nell’energia contagiosa del jazz delle origini, tra improvvisazione e melodie senza tempo. Domenica 18 gennaio alle 18 l’Auditorium comunale di Pieria, frazione di Prato Carnico, ospiterà il concerto dei The Dixieland Stumblers Trio, formazione di grande esperienza e personalità. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
