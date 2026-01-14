Il futuro della Casa Rossa in ballo Incontro comitato-Soprintendenza

Oggi ad Ancona si svolge un incontro tra il comitato e la Soprintendenza per discutere il futuro della Casa Rossa di Gabicce Monte. La riunione rappresenta un momento importante per valutare le possibilità di tutela e conservazione dell’edificio, messo in vendita dal Comune. Da oltre un anno, associazioni e cittadini si impegnano per preservare questo patrimonio storico, in un percorso che potrebbe definire il destino di un simbolo locale.

E' il giorno della speranza. Oggi ad Ancona nella sede della Soprintendenza si terrà l'incontro con i comitati e le associazioni che da circa un anno si stanno impegnando per la tutela delle ex Scuole di Gabicce Monte, l'edificio meglio conosciuto come Casa Rossa, che il Comune ha messo in vendita tramite bando pubblico nell'autunno 2024. Un procedimento, che a poche settimane dal suo avvio, ha subito uno stop in seguito alla mancata richiesta da parte dell'amministrazione comunale agli uffici della Soprintendenza della Vic, la verifica di interesse culturale obbligatoria per procedere alla vendita dei beni di proprietà pubblica che hanno più di 70 anni.

