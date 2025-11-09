Giornata storica a Leverano | nasce il nuovo comitato della Croce Rossa

LEVERANO – Un impegno a servizio della comunità. Si celebra una giornata storica a Leverano, dove è stato inaugurato ufficialmente, in via Turati, il nuovo comitato cittadino della Croce rossa italiana.Presenti per l’occasione il presidente nazionale, Rosario Maria Gianluca Valastro, il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

