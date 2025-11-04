Giulia e Chiara al Gran Shopping Molfetta incontrano i fan

I personaggi più amati sui social in arrivo in Puglia fanno tappa al Gran Shopping Molfetta. Sabato 8 novembre dalle 17 mamma Giulia e figlia Chiara saranno ospiti del centro commerciale di Molfetta per un pomeriggio ricco di risate, musica e tanto divertimento in famiglia. Mini show e meet&greet. 🔗 Leggi su Baritoday.it

