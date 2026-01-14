Il Fenerbahce bussa ancora in Serie A stavolta tocca al Napoli | ok di Conte
Il Fenerbahçe torna a manifestare interesse per un club della Serie A, questa volta rivolgendosi al Napoli, con l’approvazione di Antonio Conte. Le richieste provenienti dal calcio turco continuano a suscitare attenzione tra le grandi squadre italiane, sottolineando come i rapporti tra i campionati siano sempre più attivi e complessi. In un contesto di mercato in evoluzione, queste dinamiche evidenziano la crescente attrattiva del calcio turco per i club italiani.
Ancora una volta, è dal campionato turco che arrivano richieste che preoccupano i grandi team italiani. Tocca al Napoli con Antonio Conte che può fare poco, per opporsi. Il calciomercato italiano è tutto meno che una scienza esatta: virtualmente qualsiasi cosa può accadere, da qui alla chiusura della finestra di mercato invernale dedicata agli scambi . 🔗 Leggi su Sportface.it
Guendouzi via da Roma Dopo Castellanos, anche il francese sembra pronto a salutare la Lazio. Fenerbahce, Atletico e altri club bussano, mentre Sarri chiede qualità vera: Raspadori, Fabbian, Loftus-Cheek o Samardzic. Domanda ai tifosi: Se vendere facebook
DOVBYK PROPOSTO AL NAPOLI Gli agenti dell'ucraino bussano da De Laurentiis, che prende tempo. La #ASRoma spinge per la cessione, Galatasaray e Fenerbahce insistono ma Artem preferisce l'Italia (o la Premier). #CalciomercatoRoma #Dovbyk x.com
