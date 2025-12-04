Il Napoli di Conte sfata la maledizione degli ottavi di Coppa Italia Neres stavolta ha fallito l’appuntamento Gazzetta

Il Napoli di Conte sfata la maledizione degli ottavi di Coppa Italia. Neres stavolta ha fallito l’appuntamento ( Ci sono voluti dieci rigori per riuscire a sfatare la maledizione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Dieci rigori, un errore di Neres, un gol di Milinkovic Savic il cui tiro ha conquistato il Maradona, e l’errore del tremebondo Luvumbo che tutto avrebbe voluto fare nella vita tranne che calciare quel decimo maledetto calcio di rigore. È andata così ieri sera al Maradona. Il Napoli ora è ai quarti di finale di Coppa Italia, attende la vincente tra Como e Fiorentina (si giocherà il 27 gennaio) e quindi Conte può ancora sperare di vincere per la prima volta questo trofeo (ammesso che ci tenga). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte sfata la maledizione degli ottavi di Coppa Italia. Neres stavolta ha fallito l’appuntamento (Gazzetta)

Leggi anche questi approfondimenti

? Conte, occhi alla Juve e sofferenza Napoli: "Mettiamoci l'anima in pace" - facebook.com Vai su Facebook

? #Conte promuove il Napoli: "Qualificazione meritata, ho avuto le risposte che volevo" Vai su X

Il Napoli di Conte sfata la maledizione degli ottavi di Coppa Italia. Neres stavolta ha fallito l’appuntamento (Gazzetta) - Le ultime quattro stagioni avevano segnato l’eliminazione sorprendente e anticipata del Napoli. Si legge su ilnapolista.it

Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori - 0 tra Napoli e Como, in una gara intensa e combattuta ma povera di vere occasioni da gol. tuttomercatoweb.com scrive