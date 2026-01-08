‘Officina delle voci e dei direttori’ Laboratorio di canto e guida corale

Sono aperte le iscrizioni a ‘Officina delle voci e dei direttori’, un laboratorio di canto e guida corale curato da Michele Napolitano, docente di Direzione di coro e Composizione corale al conservatorio Frescobaldi. L’iniziativa, rivolta a cantanti e direttori d’orchestra, offre un’occasione di formazione e approfondimento. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 gennaio.

Iscrizioni aperte fino al 10 gennaio per 'Officina delle voci e dei direttori', il laboratorio a cura di Michele Napolitano, docente di 'Direzione di coro e Composizione corale' del conservatorio Frescobaldi. Con questo percorso, giunto alla sesta edizione, il conservatorio si apre ai talenti e agli appassionati di musica e canto. Possono partecipare sia gli studenti già iscritti al conservatorio, sia cantori, musicisti, compositori, direttori di coro o di orchestra, professionisti o amatoriali, ma con una preparazione di base ed esperienza musicale o vocale e corale, che potranno trovare valorizzazione e arricchimento della propria passione e competenze attraverso il percorso proposto.

