Luca Vetrone, conosciuto come il Bonus di Avanti un altro!, ha condiviso pubblicamente una difficile esperienza personale. Da quasi due anni, riceve continue chiamate notturne da una persona che lo perseguita, causando danni sia alla vita privata che professionale. Questa testimonianza mette in luce le conseguenze di comportamenti persecutori e l’importanza di affrontare tali situazioni con attenzione e supporto.

Luca Vetrone, noto al pubblico televisivo come il Bonus di Avanti un altro!, ha deciso di rompere il silenzio su una vicenda che lo tormenta da quasi due anni. In una confessione al settimanale Nuovo Tv, il personaggio televisivo ha raccontato di essere vittima di stalking da parte di una presunta manager televisiva che lo perseguita dal 2023. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Vetrone (@luca.vetrone) La vicenda ha inizio quando Vetrone viene contattato sui social da una donna che si presenta come manager nel mondo dello spettacolo. “Mi ha contattato presentandosi come manager televisiva. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il Bonus di Avanti un altro denuncia: “Una stalker mi chiama di notte, ho perso lavori a causa sua”

