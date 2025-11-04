Macaulay Culkin torna Kevin di Mamma ho perso l' aereo per una buona causa | il video dello spot

Mamma ho perso l'aereo sta per compiere 35 anni, per cui Macaulay Culkin è tornato a vestire i panni di un Kevin adulto, però in alcuni spot per l'assistenza agli anziani, interpretando con ironia un figlio impegnato a badare a sua madre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Macaulay Culkin torna Kevin di Mamma ho perso l'aereo, per una buona causa: il video dello spot

