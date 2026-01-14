Il blocco di Internet dura da oltre 132 ore

Il blocco di Internet in Iran, in vigore da oltre 132 ore, limita l'accesso alla rete a livello nazionale. Le autorità ufficiali non hanno ancora revocato la restrizione, mentre gli attivisti sospettano che questa misura possa nascondere la reale portata della repressione delle proteste in corso. La situazione evidenzia le difficoltà nel garantire il diritto all'informazione e la libertà di comunicazione in un contesto di tensione politica.

Iran, dilaga la protesta. Blackout internet da oltre 60 ore in tutto il Paese - Nuove proteste sono scoppiate in serata a Teheran: decine di persone si sono radunate in un quartiere del nord della capitale nonostante il blackout di internet e la dura repressione del ... msn.com

Alcune stime parlano di oltre 2mila persone uccise, ma le informazioni sono molto parziali a causa del blocco di internet imposto dal regime x.com

A Matteotti politici e genovesi (quasi) assenti. Al presidio soprattutto studenti e studentesse iraniani: "Stanno massacrando i nostri amici, da giorni non possiamo comunicare con loro per il blocco di internet" facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.