Il blocco di Internet dura da oltre 132 ore
Il blocco di Internet in Iran, in vigore da oltre 132 ore, limita l'accesso alla rete a livello nazionale. Le autorità ufficiali non hanno ancora revocato la restrizione, mentre gli attivisti sospettano che questa misura possa nascondere la reale portata della repressione delle proteste in corso. La situazione evidenzia le difficoltà nel garantire il diritto all'informazione e la libertà di comunicazione in un contesto di tensione politica.
Il blocco di Internet a livello nazionale imposto dalle autorità iraniane, che gli attivisti temono sia mirato a mascherare la vera portata della repressione delle proteste, dura ormai da oltre 132 ore, ha dichiarato un monitor della rete.
