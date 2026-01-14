I modelli scampanati da indossare a 20 30 40 50 60 anni e tutti i trucchi per abbinarli

I modelli scampanati, ideali per ogni età, stanno tornando di moda. Scopri i trucchi per abbinarli con stile, dai 20 ai 60 anni, e come integrarli nelle tendenze attuali. Iniziare l’anno con calma e attenzione alle novità può aiutare a valorizzare il proprio look in modo semplice e raffinato, seguendo i ritorni di stile che si ripetono nel tempo.

I niziare l'anno con lentezza, crogiolandoci in qualche sana tendenza di ritorno. A passo d'elefante, con i pantaloni a campana retaggio del passato: una mania che sembra (ri)conquistare ogni donna nel 2026. Boho nei '70, esagerati negli '80, minimal nei '90. Adesso, i modelli d'antan hanno ancora il loro perché. E si vestono di altre tinte e texture, per accontentare le fashioniste di tutte le età. Come orientarsi nella scelta? La carta d'identità indica i flared pants perfetti per ciascuna in quest'inverno, pronti da rispolverare.

