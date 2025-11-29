S enza tempo per definizione, il cappotto loden è uno di quei capi che non hanno età. Il suo nome deriva dal tedesco antico lodo o lodenstoff, che significa “lana grezza” o “tessuto grezzo”: un riferimento diretto al panno tirolese, infeltrito e naturalmente impermeabile, con cui veniva confezionato per proteggere pastori e cacciatori delle Alpi. Da pezzo funzionale a simbolo di stile il passo è stato breve: negli anni Ottanta e Novanta Lady Diana, tra gli altri, lo ha trasformato in un’icona di eleganza rilassata, portandolo nelle sue uscite informali con disinvoltura. Eleganza avvolgente: i cappotti che definiscono l’inverno 2025 X Leggi anche › Coprirsi con classe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

A 20, 30, 40, 50 e 60 anni. Cinque età, cinque modi di indossarlo. Tutte all'insegna dell'eleganza